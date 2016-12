Varese, 17enne travolta e uccisa da un pirata della strada davanti ai genitori e al fidanzato

Una ragazza di 17 anni, Giada Molinari, è morta dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada, nel centro di Varese. L'automobilista è scappato. L'incidente la notte scorsa prima di mezzanotte. La ragazza era in compagnia dei genitori e del fidanzato che hanno assistito alla tragedia. All'arrivo dell'ambulanza per la giovane non c'era più nulla da fare.