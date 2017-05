Milano, un agente e due militari feriti a coltellate in Centrale durante un controllo

Un agente della Polfer e due militari dell'esercito sono stati feriti alla stazione Centrale di Milano da un 20enne italiano di origini nordafricane , Ismail Tommaso Ben Yousef Hosni, durante un normale controllo. Il ragazzo li ha aggrediti a colpi di coltello dopo chi gli era stato chiesto di mostrare i documenti: è stato fermato, era già stato arrestato in passato per droga.

Il ferimento è avvenuto alle 20 al piano ammezzato della stazione, di fronte al bar Segafredo. Gli agenti avevano chiesto i documenti a Ismail Tommaso Ben Yousef Hosni e lui ha subito estratto il coltello. La colluttazione è stata brevissima e l'uomo è stato poi bloccato da altri poliziotti arrivati in supporto. Inizialmente ha finto un malore ma il medico che lo ha soccorso ha escluso patologie o ferite.



L'agente semplice, di circa 35 anni, è stato accompagnato al Fatebenefratelli con un taglio al braccio per poi essere dimesso con una prognosi di sette giorni. Il caporalmaggiore e il soldato semplice sono stati portati entrambi al Sacco. Il primo, di 30 anni, ha un taglio alla clavicola destra, il militare semplice di 20 anni è stato colpito alla gola. Quest'ultimo sarebbe stato il primo raggiunto dai fendenti dell'aggressore, che addosso aveva due coltelli da cucina (ma ne ha usato soltanto uno). "Per fortuna sono riuscito a spostarmi in tempo", ha detto ai colleghi che lo hanno contattato telefonicamente il poliziotto della Polfer.



L'aggressore è italiano - La persona arrestata, Ismail Tommaso Ben Yousef Hosni, è nata a Milano nell'agosto del 1996, figlio di madre italiana e padre tunisino. Sono ancora in corso accertamenti su di lui ma, secondo quanto si è appreso dalla questura, non si tratta di un episodio di terrorismo ma di criminalità comune. Sul caso sta indagando anche la Digos.