Milano, si aggira solitaria in metro e nei parchi: chi è la sposa triste?

Performance artistico-teatrale o trovata pubblicitaria durante la settimana della moda? Esperimento sociale o c'è davvero una donna disperata in giro per Milano, abbandonata all'altare un momento prima del fatidico sì? E, se fosse tutto vero, dov'è allora il suo sposo? E' avvolta nel mistero la comparsa in piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele, in metropolitana e in un parco in centro, in diversi momenti della giornata, di una sposa, triste nel suo abito bianco e con il bouquet in mano. In tanti l'hanno fotografata e filmata, interrogando il web sulla sua identità e sul senso di tanta disperazione. Ma la risposta non è stata ancora trovata.