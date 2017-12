Milano, lite per un parcheggio: 29enne stacca orecchio a morsi a un tassista

Antonio Bini, 29enne body builder già noto alle forze dell'ordine ha aggredito un tassista 48enne, staccandogli un orecchio a morsi, al culmine di un lita per un parcheggio. E' successo all'alba a Milano, a pochi passi dalla stazione centrale. Il giovane, che avrebbe preteso di parcheggiare nel posto del tassista, prima ha attaccato l'uomo verbalmente, poi gli ha morso l'orecchio, che è rimasto attaccato solo per un lembo. Entrambi sono ricoverati in ospedale.

Secondo la dinamica ricostruita dalla polizia, il 29enne, dopo la prima aggressione, è risalito in auto, ma il tassista gli si è posizionato davanti per non farlo scappare e da lí si è riaccesa la lite, andata avanti con calci e pugni. Il tassista, a cui è stato anche rotto il naso, è stato trasportato in codice giallo al Niguarda, l'altro in condizioni meno gravi al Fatebenefratelli. Al momento non sono stati presi provvedimenti: starà a loro decidere se denunciarsi a vicenda.