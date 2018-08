Milano, furto in casa dei genitori di Matteo Salvini a Ferragosto

Ladri a casa dei genitori di Matteo Salvini a Milano. Il colpo è avvenuto quando la coppia era via per le vacanze di Ferragosto. I criminali hanno agito indisturbati rubando l'argenteria e una cassaforte, per poi compiere un altro furto nell'appartamento al piano superiore. Gli investigatori non credono che sia stata un'azione mirata contro il vicepremier e ministro dell'Interno leghista.