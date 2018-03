Milano, crolla parte di una palazzina: estratte vive le nove persone coinvolte

Parte di una palazzina di due piani è crollata a Rescaldina (Milano). Sono nove le persone rimaste coinvolte, tutte estratte dalle macerie e trasportate in vari ospedali del circondario. I feriti più gravi sono due coniugi intubati e portati all'ospedale Niguarda con ustioni sul corpo, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Si ipotizza che a causare l'incidente sia stato un cedimento in seguito a un'esplosione, forse dovuta a una fuga di gas.

Milano, crolla parte di una palazzina a Rescaldina Ansa 1 di 29 Ansa 2 di 29 Ansa 3 di 29 Ansa 4 di 29 Ansa 5 di 29 Ansa 6 di 29 Ansa 7 di 29 Ansa 8 di 29 Ansa 9 di 29 Ansa 10 di 29 Ansa 11 di 29 Ansa 12 di 29 Ansa 13 di 29 Ansa 14 di 29 Ansa 15 di 29 Ansa 16 di 29 Ansa 17 di 29 Ansa 18 di 29 Ansa 19 di 29 Ansa 20 di 29 Ansa 21 di 29 Ansa 22 di 29 Ansa 23 di 29 Ansa 24 di 29 Ansa 25 di 29 Ansa 26 di 29 Ansa 27 di 29 Ansa 28 di 29 Ansa 29 di 29 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Al momento del crollo, nello stabile erano presenti due famiglie: quattro minori e cinque adulti. Il 118 ha spiegato che tra i quattro bambini coinvolti due sono stati portati in codice verde all'ospedale di Busto Arsizio (Varese), mentre gli altri due, uno di 9 e uno di sei anni, ustionati al volto e intubati, sono all'ospedale di Legnano (Milano). Sono stati poi trasferiti rispettivamente a Torino con l'elisoccorso e al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano.



Al Niguarda con l'elisoccorso è stato portato anche un ustionato, mentre un altro è stato condotto a Monza. Un uomo con un trauma è stato trasportato all'ospedale di Varese, mentre un altro in codice verde è stato portato a Busto. In tutto sono intervenuti due elicotteri, due mezzi avanzati e altre due squadre sanitarie di supporto e dieci ambulanze.



Dopo un forte boato, la richiesta di aiuto è partita alle 7.45. La facciata dell'edificio è sventrata. La Questura di Milano ha riferito che il crollo ha interessato tre appartamenti su un totale di dodici.



I vicini: "Un boato fortissimo" - Le persone che abitano nella parte della palazzina rimasta in piedi dicono di aver "sentito un grande botto". Una donna racconta: "Sono scappata con il mio compagno e solo una volta fuori ho visto che era crollato mezzo condominio". "Sono arrivato subito, abito qui di fianco - dice un altro testimone - e c'erano già tante persone in strada che urlavano e una parte del condominio era venuta giù. Dopo poco sono arrivati i mezzi di soccorso e i carabinieri e ho visto decine di vigili del fuoco che scavavano con le mani tra le macerie".