Maltempo, allagamenti e crolli in Liguria e Toscana. Mattinata difficile a Milano, disagi sui mezzi a Roma

Il maltempo ha creato disagi in numerose zone della Penisola. Allerta in Toscana e in Liguria, dove in poche ore è caduta la pioggia che dovrebbe cadere nell'intero mese di settembre. Traffico in tilt sulle tangenziali est e nord di Milano a causa di un incidente, che ha coinvolto anche mezzi pesanti. A Roma per circa quaranta minuti il servizio sulla linea A della metropolitana è stato interrotto. Ritardi per chi viaggia in treno.