Ufficialmente era bloccato in casa per una brutta lombosciatalgia oppure per assistere il padre e per questo non poteva presentarsi nelle scuole dove era assunto come professore, in realtà era in tribunale a sostenere come avvocato decine di casi differenti. I finanzieri della compagnia di Lodi ha notificato un`ordinanza di arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Lodi, a un professore, A.M. di 55 anni, già docente dipendente dell'istituto Superiore di Codogno e dell'istituto Merli - Villa Igea di Lodi.