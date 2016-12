Inquinamento Milano, il temuto Pm10 resta sempre oltre limite

A Milano e in molte altre zone della Lombardia è sempre emergenza smog , con il Pm10 che ha oltrepassato il limite di 50 microgrammi al metro cubo anche il 26 dicembre. Dall'inizio dell'anno sono 97 i giorni di superamento dei valori. Il limite previsto, ricorda l'Azienda regionale per la protezione dell'ambiente, è non più di 35 giorni in un anno. Da oggi scatta, nel capoluogo, il provvedimento di blocco del traffico dalle 10 alle 16.

Con sabato sono stati 32 i giorni consecutivi oltre il limite di concentrazioni di Pm10 nel capolugo lombardo. Secondo i dati dall'Azienda regionale, le centraline hanno registrato i 60 microgrammi nella centrale via Senato, i 58 nella zona di via Pascal e i 57 in quella del Verziere. Nella provincia il dato più alto è ad Arese con 73 microgrammi al metro cubo.



Nel resto della regione il picco è a Meda (Monza e Brianza), con 74, mentre anche nella zona parco di Monza si arriva ai 60. Valore oltre il limite anche a Como (65) e in zone collinari come Merate (Lecco) con 66 microgrammi.



Domenica in tutta la Lombardia la giornata è soleggiata con aria mite anche in quota. Una situazione che, secondo Arpa, non dovrebbe variare fino alla notte tra lunedì e martedì con l'arrivo di una debole perturbazione.



Arpa: a Milano 97 giorni con Pm10 fuorilegge - Hanno toccato quota 97 i giorni di superamento dei valori del Pm10 a Milano dall'inizio dell'anno. Il 2015 si avvia quindi a diventare uno degli anni neri per l'inquinamento dopo un paio con dati sempre negativi, ma meno preoccupanti (nel 2014 i giorni erano stati 77 e l'anno scorso 90).



Galletti convoca sindaci e governatori - Il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti ha convocato per mercoledì 30 dicembre una riunione di coordinamento degli interventi contro lo smog nelle città italiane. Al ministero sono stati invitati i presidenti di Regione e i sindaci dei grandi centri urbani chiamati a fronteggiare l'emergenza. Sarà presente anche il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio.