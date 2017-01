Emergenza smog a Milano: livelli fuorilegge per 86 giorni nel 2015

Secondo l'Arpa, i livelli di inquinamento atmosferico a Milano e in Lombardia sono "critici" da tre settimane consecutive. Nella città meneghina (area Pascal) i livelli di PM10 sono arrivati a quota 104 microgrammi per metro cubo: un dato ben al di sopra del valore limite di 50 microgrammi. In via Verziere, in centro, si è arrivati invece a quota 98 microgrammi, mentre in via Senato a 103 microgrammi per metro cubo.



Nel redigere la classifica annuale "PM10 ti tengo d'occhio", Legambiente ha preso come riferimento la centralina peggiore (quella che ha registrato il maggior numero di superamenti fino a questo momento) presente nella città. Si tratta di dati, precisa l'associazione, sicuramente non indicativi della qualità media dell'aria di tutto il perimetro urbano, ma che riportano "la situazione più critica di cui gli amministratori locali e gli abitanti devono essere a conoscenza e di cui devono tenere conto".



Soffoca anche Bologna - Sono giorni critici anche a Bologna per la qualità dell'aria. Negli ultimi quattro giorni si sono infatti registrati valori di polveri sottili superiori al limite di legge. Alla centralina di porta San felice, dove si registrano i valori più critici, giovedì si è registrato il 35esimo sforamento del 2015, ovvero l'ultimo di quelli consentiti dalle normative.