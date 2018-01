Donna uccisa in un parco a Milano, spunta il video del sospetto assassino

Divulgando le immagini del sospetto omicida, gli investigatori e la Procura sperano che qualcuno lo riconosca e che si possa quindi dare una svolta alle indagini.



Sarà inoltre resa nota la foto della collaninina che era stata strappata alla donna e che, secondo le ricostruzioni, avrebbe spinto l'uomo ad aggredirla.



L'autopsia sulla vittima ha rivelato che l'assassino ha colpito una sola volta e di punta la carotide ma il medico legale si è riservato di spiegare se la morte sia avvenuta per dissanguamento, per soffocamento (il sangue avrebbe riempito i polmoni) o per infarto. La relazione in merito arriverà entro 60 giorni.