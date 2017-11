Il primo a dare l'allarme è stato un passante attorno alle 7:20. Quando i paramedici del 118 sono arrivati sul posto, l'anziana era ancora viva ma le manovre di rianimazione non sono servite. La ferita alla gola le è stata fatale. Potrebbe comunque aver fornito ai primi soccorritori elementi utili alle indagini. La donna, che viveva nella stessa zona dove è stata trovata morta, indossava dei leggings neri, una minigonna grigia, un cappotto e, pare, una parrucca.



La donna uscita questa mattina con il cane - Stando a quanto ricostruito, la donna era uscita di casa questa mattina con il proprio cane nel parco Villa Litta nel quartiere Affori, a Milano. Secondo gli inquirenti appare probabile che sia stata uccisa poco dopo. La donna abitava infatti in una strada limitrofa al parco, frequentato fino a tardi alla sera e sin dal primo mattino.



Borsa ritrovata vuota - La borsa che aveva con sé è stata trovata vuota, senza oggetti personali dentro e dunque gli investigatori stanno cercando di capire se la donna era uscita di casa portando dietro qualcosa che è stato sottratto. L'autopsia sul corpo sarà eseguita già venerdì. La donna viveva da sola, aveva tre figli, un compagno ed era vedova perché il marito era morto in un incidente.



Ad agosto lo stupro dell'81enne - E tornano subito alla memoria altri casi di violenze nella stessa zona e in particolare nel Parco Nord, non distante da quello di Villa Litta. A fine agosto una donna di 81 anni è stata stuprata da uno uomo che non è mai stato rintracciato. Pochi giorni dopo un 15enne è stato assalito e anche su di lui sembra sia stata tentata una violenza sessuale. A metà novembre una ragazza è stata stuprata nel parco vicino all'ospedale Niguarda, poco distante dal Parco Nord.