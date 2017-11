Omicidio a Villa Litta, il testimone: "Era ancora calda quando l’ho trovata"

"Stavo passeggiando col cane alle 7 del mattino sul vialetto del parco e mentre mi avvicinavo mi sono reso conto del corpo, era una signora che aveva la faccia rivolta verso terra e parte del corpo sul vialetto". Questa la testimonianza rilasciata a Mattino Cinque dall’uomo che per primo ha soccorso Marilena Negri, la donna uccisa nel parco di Villa Litta, in zona Affori, quartiere nord di Milano mentre portava a spasso il cane.



"Le ho toccato il polso ed era ancora calda", racconta l’uomo visibilmente scosso per la vicenda. Lo stesso testimone spiega poi che conosceva la pensionata: "Io la incontravo tutte le mattine, ci si vedeva sul vialetto e ci si salutava. Ho capito solo dopo che era lei perché aveva una parrucca in testa, io non lo sapevo, c’era il suo cane ma non avevo associato il cane alla padrona".