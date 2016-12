Donna morta ritrovata in una cava nel Milanese, arrestato l'ex e un complice

Arrestate due persone per l'omicidio di Gabriella Fabbiano , la 43enne uccisa con un colpo di pistola e ritrovata senza vita nel laghetto di una cava a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese. In manette Mario Marcone , l'uomo di 42 anni che aveva avuto una relazione con la vittima e che era già stato indagato nei giorni scorsi, e un suo amico Fabrizio Antonazzo .

Antonazzo, 60enne di Cernusco sul Naviglio, avrebbe aiutato Marcone a far sparire il cadavere della donna, inoltre è accusato di concorso in porto illegale di armi e favoreggiamento personale.



Il killer ha confessato: "Uccisa dopo una lite scoppiata per gelosia" - Secondo quanto emerso, Marcone ha confessato. Ha raccontato che l'omicidio è avvenuto all'interno del suo appartamento la sera del 30 novembre al termine di una lite scoppiata per gelosia. A mettere gli inquirenti sulle sue tracce già nei giorni scorsi erano state le tracce di sangue trovate in casa e nella sua auto.