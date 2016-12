Milano, identificato il cadavere trovato in una cava: è di una 43enne di Cernusco sul Naviglio

Sul corpo nessuna ferita evidente - Ciò che al momento è certo, è che in quel posto non ci può essere arrivata da sola. Qualcuno l'ha uccisa, poi ha legato il suo corpo a tre grossi blocchi di cemento armato, certo che sarebbero bastati per non far riaffiorare il cadavere. Così non è stato. Sul corpo non sono state trovate ferite evidenti, ma il fatto che la donna indossasse un pigiama, fa pensare che l'omicidio si sia consumato tra le mura di casa. E ciò ha escluso da subito l'ipotesi iniziale che si trattasse di una prostituta.



Tra le ipotesi anche il movente passionale - Le condizioni del corpo lasciano ipotizzare che sia stato abbandonato lì da circa due giorni, ma sarà l'autopsia, disposta dal pm di turno del tribunale di Milano Francesco Cajani, a chiarire esattamente tempi e modalità dell'omicidio. I carabinieri stanno interrogando amici e parenti della donna: l'ipotesi è che il delitto sia legato alla cerchia relazionale della vittima, forse con un movente passionale. Pare infatti che la donna, con un matrimonio fallito alle spalle e due figli, avesse avuto nell'ultimo periodo relazioni con alcuni uomini.



Forse coinvolte più persone - Nell'occultamento del cadavere di Gabriella Fabbiano potrebbero essere coinvolte più persone. E' una delle ipotesi di inquirenti e investigatori che indagano sul caso. Sembra difficile, infatti, che una sola persona possa aver trasportato il corpo all'interno del terreno della cava, piena d'acqua, anche perché la proprietà è tutta recintata. La donna, che svolgeva piccoli lavori saltuari, non sarebbe morta nella sua casa (presa in affitto) a Cernusco. Determinante saranno gli esiti dell'autopsia, fissata per mercoledì.