Milano, il cadavere di una donna avvolto nel cellophane trovato in una cava abbandonata

Il cadavere di una donna avvolto nel cellophane è stato trovato in una cava dismessa di Cernusco sul Naviglio (Milano). A fare la macabra scoperta è stato il titolare dell'area, che ha notato l'involucro nell'acqua mentre faceva un sopralluogo. L'uomo ha dato l'allarme e i carabinieri, con l'aiuto dei vigili del fuoco, hanno recuperato il corpo.

Al momento gli investigatori non conoscono l'identità della vittima, di carnagione chiara e apparentemente di età compresa tra i 40 e i 50 anni. Da una prima analisi delle condizioni del corpo, trovato nella zona di via Adua, sembra che il cadavere sia stato abbandonato lì di recente, si ipotizza un giorno fa o poco più. L'area del ritrovamento si trova accanto a campi coltivati, non distante da un centro commerciale.