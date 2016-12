Brescia, proseguono le ricerche dell'imprenditore scomparso

"Dopo un colloquio con il procuratore abbiamo deciso di riprendere e far proseguire per le prossime 48 ore le ricerche di Mario Bozzoli ". Lo ha detto il prefetto di Brescia , Valerio Valenti, in merito alle ricerche dell' imprenditore bresciano scomparso nel nulla giovedì sera . A lanciare l'allarme era stata la moglie. L'auto di Bozzoli era parcheggiata nel piazzale di fronte all'azienda di famiglia.

"Non è esclusa alcuna ipotesi", ha detto il procuratore di Brescia, Tommaso Buonanno. Tre giorni di ricerche non hanno portato ad alcun elemento. Non ci sono tracce dell'uomo che ha lasciato l'auto nel parcheggio dell'azienda e i vestiti nello spogliatoio della ditta. E non si trova nemmeno il telefono cellulare che risulta staccato.