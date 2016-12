Giallo a Brescia: scomparso un imprenditore, ricerche in corso

"Sono in ritardo, parto e arrivo" ha detto giovedì sera attorno alle 19.15 l'imprenditore parlando al telefono con la moglie. Dopo aver salutato i dipendenti per andare a cambiarsi dagli abiti di lavoro, l'uomo non sarebbe mai arrivato nello spogliatoio dell'azienda che si trova in un capannone diverso rispetto a quello della produzione.

Le telecamere dell'azienda non hanno ripreso alcun movimento particolare. Sulla vicenda indagano i carabinieri con il sostituto procuratore Alberto Rossi che ha disposto controlli a tappeto. La fonderia di proprieta' della famiglia dell'imprenditore scomparso sorge nei pressi del fiume Mella, che è stato controllato senza alcun esito. L'azienda non avrebbe problemi economici e si sta espandendo con nuovi spazi in provincia di Brescia. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi.