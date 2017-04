Brescia, l'allarme del sindaco di Ponte di Legno: "Da noi cavalcavia pericolante"

Il primo cittadino della località turistica sulle alpi bresciane da tre anni scrive all'Anas per segnalare le condizioni della struttura, realizzata nel 1980, senza ottenere nessuna risposta. "L'Anas di Milano non solo non ha mai risposto alle nostre lettere, ma senza contattare l'amministrazione un giorno ha mandato in paese una ditta - ha raccontato il sindaco - che dopo aver visto la situazione ha pensato bene di posizionare un tronco di legno sotto il ponte, come puntello".