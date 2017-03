9 marzo 2017 18:30 Crolla un ponte sullʼA14 vicino ad Ancona: due morti e tre feriti Le due vittime, un uomo e una donna, erano a bordo dellʼauto rimasta schiacciata sotto il ponte. Delrio manda gli ispettori. Chiuse entrambe le carreggiate

Tragedia in autostrada: un ponte, il 167, è crollato sulla A14 all'altezza di Camerano (Ancona), tra Loreto e Ancona Sud, schiacchiando un'auto di passaggio e causando la morte di due persone, Emidio Diomede, 60 anni, e la moglie Antonella Viviani, 54, di Spinetoli (Ascoli Piceno). Tre feriti sono stati ricoverati in ospedale: le loro condizioni non sono gravi. L'autostrada è stata chiusa.

Delrio manda gli ispettori - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio sta predisponendo una commissione ispettiva di esperti per analizzare e valutare quanto accaduto.



Autostrade: "Quel ponte era una struttura provvisoria" - Autostrade per l'Italia spiega, in una nota, che il ponte crollato era una struttura provvisoria posizionata a sostegno del cavalcavia, che era chiuso al traffico. Il ponte si è spezzato ai lati mentre erano in corso lavori di manutenzione affidati a due diverse ditte. Il crollo è avvenuto nell'ambito dei lavori di ampliamento dell'A14 a tre corsie.



Un testimone: "Sono sotto shock" - "Mi sono trovato quel ponte davanti caduto, all'improvviso. Siamo tutti sotto shock - dice Francesco, un giovane calabrese residente a Reggio Emilia, tra i primi a fermarsi in prossimità dell'incidente -. Poi, abbiamo capito che là sotto c'era una macchina con delle persone. Terribile...". E ancora: "Siamo salvi per miracolo: una signora davanti a me era scossa, ha fatto una frenata e si è fermata a dieci metri dal ponte. E' successo tutto di colpo".



Dice di sentirsi "miracolata" Anna Maria Mancinelli, di Porto Sant'Elpidio (Fermo), che era in viaggio sull'A14 a bordo di un'automobile che si è fermata "un centinaio di metri prima del ponte crollato". E racconta: "Prima abbiamo visto alcune macchine ferme, poi un autoveicolo schiacciato e abbiamo capito che cosa era successo. Sono laica, ma stavamo tornando da un conferenza stampa di presentazione ad Ancona della Festa delle Pro Loco che si terrà il 12 marzo a Loreto, dove verranno benedetti i gonfaloni dell'Unpli. Questo e il fatto che ci troviamo nel territorio di Loreto mi fanno sentire una miracolata".



Il prefetto: "Soccorsi immediati" - Dopo l'incidente, il prefetto di Ancona Antonio D'Acunto ha detto che i soccorsi "sono arrivati subito. Sono stati immediati". Convocato intanto il Comitato operativo della viabilità per "individuare una soluzione alternativa alla circolazione ordinaria, interdetta nella zona interessata al crollo".