Berlusconi-Lario, Corte d'appello: lei non ha diritto a 1,4 milioni mensili

Veronica Lario non ha diritto all'assegno di divorzio di 1,4 milioni al mese: non solo, dovrà restituire a Silvio Berlusconi circa 60 milioni di euro. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano che ha accolto l'istanza del leader di Forza Italia di applicare la recente sentenza sull'assegno di divorzio della Cassazione. Per la Suprema Corte, infatti, conta il criterio dell'autosufficienza economica e non il tenore di vita goduto durante le nozze.