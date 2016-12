Divorzio Berlusconi-Lario, assegno da 1,4 mln al mese a Veronica

Il provvedimento dei giudice della Sezione Famiglia del tribunale di Monza è stato notificato alle parti. Da quanto si è saputo il tribunale ha parametrato l'assegno mensile che percepirà l'ex first lady sul patrimonio di Berlusconi.



Il tribunale di Monza a febbraio dell'anno scorso aveva già sciolto il matrimonio tra l'ex premier e la moglie, lasciando aperto il capitolo economico che ora è stato chiuso. Veronica Lario, al secolo Miriam Bartolini, e l'ex capo del governo avevano cercato di trovare un accordo, ma ogni tentativo è franato compresa la richiesta dell'ex first lady, a titolo di "buona uscita" di una cifra forfetaria di circa mezzo miliardo di euro.



La signora Lario in sede di separazione si era vista riconoscere 3 milioni e mezzo di alimenti e ora Berlusconi, in sede di divorzio è riuscito ad ottenere un ribasso della cifra di oltre la metà.