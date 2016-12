Berlusconi-Lario, l'assegno scende a due milioni di euro

08:47 - La Corte d'Appello civile di Milano ha ridotto di un terzo l'assegno che Silvio Berlusconi ha versato alla ormai ex moglie Veronica Lario. Alla donna andranno due milioni di euro invece dei tre stabiliti dal tribunale in primo grado nella sentenza di separazione. Allora la sentenza prevedeva un appannaggio annuale di 36 mln di euro, pari a 100mila al giorno: in questa cifra veniva conteggiata la permanenza della donna nella villa di Macherio. Non è escluso il ricorso in Cassazione dalla Lario. A riportare la notizia "Il Corriere della Sera". Nella sentenza di divorzio invece c'è scritto che Berlusconi deve versare 1,4 mln alla Lario.