Bergamo, parcheggia bolide occupando due posti riservati a disabili

Il parcheggio selvaggio in un autosilo di Bergamo scatena l'indignazione in Rete. Il protagonista questa volta è il proprietario di una vistosa Corvette nera che, per stare comodo, ha pensato bene di parcheggiare il proprio bolide in orizzontale su due posti riservati ai disabili. La foto è stata prima postata su un gruppo Facebook, "Parcheggio Selvaggio a Bergamo e Provincia", per poi diventare virale e attirare l'attenzione anche di alcuni quotidiani.