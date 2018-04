Bergamo, ex concorrente del Grande Fratello 12 arrestato per minacce alla ex

Dalla casa del Grande Fratello alla casa circondariale di Bergamo . Il 31enne di origine indiana, Kiran Maccali , residente a Romano di Lombardia , cittadina della Bassa bergamasca, è finito di nuovo nei guai. A distanza di sette anni dalla partecipazione alla trasmissione di Canale 5, è stato arrestato ben due volte: la prima, l'anno scorso, per aver aggredito prima i genitori e poi i carabinieri, ora per aver minacciato la ex fidanzata.

Maccali non ha rispettato l'obbligo di dimora nella sua casa di Romano di lombardia, ma si è presentato davanti alla casa della ex importunandola, nel Bresciano. Già la scorsa estate, l'ex concorrente del GF12 era stato arrestato dopo aver aggredito i genitori in casa e i carabinieri intervenuti dopo la chiamata al 112. In direttissima venne poi condannato in primo grado a 8 mesi di reclusione per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per lesioni personali e danneggiamento aggravato.



Con alle spalle già altri precedenti di vario genere, Maccali era già da qualche mese sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Viste le violazioni, per l'ex gieffino si sono di nuovo aperte le porte del carcere.