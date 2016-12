Schianto su A4,camionista salva famiglia col Tir

- Si è piazzato con il suo Tir dietro un'auto che, dopo uno schianto contro la barriera di cemento dell'autostrada A4, rischiava di essere travolta da altre vetture in arrivo a forte velocità. Sulla macchina c'era una bambina di 8 anni ferita e incastrata nelle lamiere con i suoi familiari, che alla fine è stata tratta in salvo e trasportata, ferita, ma non in pericolo di vita, in ospedale.

Nell'incidente non sono state coinvolte altre macchine. Come scrive "L'eco di Bergamo", infatti, "il guidatore, per una distrazione, ha perso il controllo della sua vettura, che si è schiantata contro la barriera centrale in cemento armato". Fortunatamente non coinvolgendo altri mezzi."La macchina però è rimasta danneggiata e bloccata". Finché non è arrivato il tempestivo intervento del camionista, che ha aspettato l'arrivo dei pompieri, dell'ambulanza e della polstrada.

La piccola è ora ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Stando ai primi rilievi della Stradale, sarebbe stata sbalzata dall'abitacolo dopo l'impatto. I primi a prestare aiuto sono stati dei volontari della Croce Rossa Italiana che si stavano recando a una gara di primo soccorso a Castiglione delle Stiviere. Al momento del loro arrivo la bambina presentava un evidente trauma cranico ed era in arresto cardiaco: dopo aver praticato le basilari manovre di rianimazione il cuore della piccola ha ricominciato a battere.