Donna nuda in metrò: soccorsa dalla polizia

foto Afp 19:28 - L'hanno trovata completamente nuda, con i capelli bagnati e gocciolanti, in metropolitana a Milano: la donna, una trentenne albanese era sulla banchina della stazione di Sesto Marelli, incurante del fatto di non avere nulla addosso. Alcuni pendolari l'hanno fotografata, altri si sono limitati a guardarla. Ma poi qualcuno ha finalmente chiamato la polizia, che ha soccorso la 30enne vestendola e riaccompagnandola a casa. - L'hanno trovata completamente nuda, con i capelli bagnati e gocciolanti, in metropolitana a Milano: la donna, una trentenne albanese era sulla banchina della stazione di Sesto Marelli, incurante del fatto di non avere nulla addosso. Alcuni pendolari l'hanno fotografata, altri si sono limitati a guardarla. Ma poi qualcuno ha finalmente chiamato la polizia, che ha soccorso la 30enne vestendola e riaccompagnandola a casa.

Agli agenti la donna ha inizialmente chiesto sorpresa: "Ma perché, sono nuda?". Poi ha raccontato di ricordarsi poco della sua mattinata: rammentava di aver fatto la doccia, di essersi vestita e quindi di essere uscita da casa. Evidentemente, però, aveva saltato senza accorgersene il secondo passaggio, e così è arrivata completamente nuda in metropolitana.



Gli agenti l'hanno allora coperta e l'hanno riaccompagnata a casa, non riuscendo però a capire il motivo per cui la 30enne si sia comportata in quel modo: a quanto pare non risulta in cura per problemi psichiatrici, e quindi non si spiega il fatto che abbia dimenticato di asciugarsi e di vestirsi prima di uscire.