Ghisa e nervi tesi, la paura tra i vigili urbani

Alessandro A. su Facebook si racconta come un appassionato di armi e giochi di ruolo. E, sul suo profilo nel social network, compare in tuta mimetica, con un fucile mitragliatore giocattolo.Il vigile è finito sotto inchiesta per eccesso di difesa (la vittima non era armata), ma i partiti della città lo difendono. Quell'eccesso di difesa, insomma, appare più che giustificato, davanti alla minaccia di due fuggitivi, uno dei quali armato, e anche visti i precedenti.L'episodio determinante, quello che ha fatto scattare la paura nel corpo dei vigili urbani, infatti è stato quello del 12 gennaio 2012, quando un vigile di quartiere, Nicolò Savarino, fu travolto da un Suv guidato da un giovane rom. Fu una morte orrenda: il vigile stava semplicemente perlustrando il maxiparcheggio di piazza Alfieri con un suo collega, entrambi in bicicletta.A un certo punto, i due arrivano a quella Bmw X5, con Remi Nicolic alla guida. E Savarino si piazza davanti all'auto con la sua bici. Remi Nicolic non ci pensa due volte, pigia sull'acceleratore e travolge il vigile urbano, uccidendolo.Un episodio che porta ai massimi la tensione nel corpo dei ghisa milanesi. Che si sentono sempre più esposti a una città pericolosa, senza avere i mezzi, e la preparazione, giusti per difendersi in maniera adeguata. La paura e la tensione crescono. Dopo il vigile ucciso per un controllo, i colleghi si sentono deboli, spesso inadeguati a fronteggiare la violenza di una Milano sempre più pericolosa. E così ieri Alessandro A., minacciato, spara. E uccide.D'altra parte, da anni i vigili di Milano devono di fatto affiancare alla loro consueta attività di controllori della circolazione e del traffico cittadino, quella di forze dell'ordine. E allora, ecco che i vigili cominciano a sparare. Come è accaduto ieri.La politica milanese prende le parti del vigile protagonista dell'episodio. Ma in Rete si scatena il dibattito. E c'è chi, come il blog Enttaeuschung.org, accusa apertamente la polizia urbana milanese di vivere ormai in un clima da Far West