Crollo palazzina a Savona, parroco non benedice la vittima marocchina

Nessuna benedizione per Aicha Bellamoudden, 56enne marocchina, una delle cinque vittime del crollo di una palazzina ad Arnasco , nell'entroterra di Albenga (Savona). Nel corso dei funerali della donna e del marito, anche lui vittima dell'incidente di sabato, il parroco don Angelo Chizzolini ha pregato e benedetto solo la salma dell'uomo e non della donna, perché ufficialmente islamica , nonostante secondo i conoscenti in fase di conversione.

Come racconta il quotidiano "La Stampa", non è la prima volta che don Angelo Chizzolini è assurto agli onori della cronaca per prese di posizioni molto forti e controverse. Parroco anche nei comuni di Vendone e Onzo, la scorsa estate aveva fatto scalpore dichiarando di essere disposto a bruciare la canonica piuttosto che accogliervi migranti.



Il Vescovo: "A me ha detto di averlo fatto" - Il vescovo coadiutore della diocesi di Albenga, mons. Guglielmo Borghetti, ha spiegato che don Chizzolini gli ha detto di aver fatto tutto quello che doveva fare. "Mi ha chiamato raccontandomi che si stava dicendo che non aveva ricordato Aicha e non aveva benedetto la salma. Ha detto che non era così. Io non sapevo nulla, sento dire il contrario. Se in una piccola chiesa si è avuta questa percezione... Se è vero è mancanza di buon senso".