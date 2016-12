Crolla palazzina nel Savonese, scoppio per fuga di gas: 5 morti, grave una donna

Ad Arnasco, nel Savonese, 5 persone sono decedute nel crollo di una palazzina in seguito ad un'esplosione dovuta probabilmente ad una fuga di gas. Gravemente ferita una sudamericana di circa 50 anni: ha ustioni di terzo grado sull'80% del corpo. Le sue condizioni sono disperate. "E una vera e propria tragedia, non ho mai visto una cosa del genere se non nei film", ha detto il sindaco Alfredo Gallizia.