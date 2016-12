Savona, don Angelo: "Non ospito migranti, non ho posto"

Ma la vera pietra dello scandalo che ha investito il parroco è che alcuni in paese sostengono di avergli sentito dire che brucerebbe la canonica prima di prendere i profughi. Quella frase don Angelo dice di non averla pronunciata ma Giuliano Arnaldi, consigliere comunale la conferma: "Parole sue che mi ha ribadito quando l'ho chiamato per organizzare l'accoglienza in paese. Ma a quanto so lo aveva già detto sul sagrato della chiesa". "Brucio la canonica piuttosto che darla ai migranti. Sono parole sconcertanti".



Don Chizzolini, che a Onzo guida circa 200 anime, si difende. "Io non ho detto che la non voglio i profughi. Ho detto che non ho posto. So che per esperienza i profughi spaccano tutto nelle case. Sto parlando in generale. Me lo hanno raccontato e quindi evitiamo di ospitarli e qui a casa mia non ho posto. Ci sono persone che conosco che hanno ospitato migranti e si sono ritrovati la casa un porcile".



"Dopo il tam tam degli articoli usciti su molti giornali e social network - aggiunge il sacertote - il mio caso è stato montato ad arte per creare pubblicità alle spalle del sottoscritto. Non ho mai detto a nessuno: 'do fuoco alla canonica piuttosto di darla ai migranti' bensì se la casa è mia ne faccio quel che voglio, ma poiché la canonica non è di mia proprietà, ma della parrocchia in quanto responsabile ne dispongo, come cittadino italiano, cristiano e prete, per aiutare un italiano bisognoso".



Una posizione che va contro l'appello del Papa ad aprire le parrocchie ai profughi. La diocesi a metà luglio aveva accolto 16 migranti a Santa Maria Belfiore a Peagna.



Salvini: "Io sto con don Angelo" - Un post sul suo profilo Facebook e una frase telegrafica: "Io sto con Don Angelo!". Lo ha scritto Matteo Salvini, leader della Lega Nord. Un commento che in poche ore ha raccolto oltre 22.0000 "mi piace", ma quasi quattromila condivisioni a proposito del caso di don Angelo Chizzolini.