17:07 - E' stato arrestato Manuel De Carmen Poveda Garcia, 62 anni, il compagno di Patricia Mendoza, uccisa a coltellate venerdì nella casa in cui viveva, a Santa Maria Ligure. All'origine del gesto la crisi della relazione tra Poveda e la donna, 42 anni, anche lei originaria dell'Ecuador. L'uomo, ritrovato gravemente ferito sul luogo dell'omicidio, è ora accusato di omicidio volontario. Per i carabinieri si tratta di femminicidio con tentato suicidio.

Garcia si trova ora all'ospedale genovese di San Martino, dove è piantonato dalle forze dell'ordine. Nella notte le indagini si erano concentrate sull'uomo, dopo che sulla scena del delitto, con il passare degli accertamenti, non venivano trovati elementi che potessero far pensare alla presenza di una terza persona.



Giallo sull'arma del delitto - Patricia Mendoza, badante, è stata assassinata con un fendente alla gola. L'uomo è stato trovato dai soccorritori vicino al cadavere della donna con diverse ferite all'addome e alle braccia, mentre non è stata trovata l'arma del delitto: questi particolari avevano portato gli investigatori a non escludere la presenza di una terza persona. Gli inquirenti ritengono che l'uomo abbia ucciso la donna e poi si sia ferito: resta il mistero dell'assenza del coltello.



Una storia iniziata in chat - La loro relazione era cominciata in chat tre mesi prima. Era stata Patricia stessa a portare Manuel in Italia con cui divideva l'alloggio messo a disposizione dai servizi sociali del Comune. A scoprire l'omicidio, avvenuto verosimilmente nel primo pomeriggio, i figli minorenni della vittima di 8 e 15 anni che, rientrando da scuola, non avendo risposte per diverse ore dalla madre, verso le 19 hanno deciso di sfondare la porta di casa.



La figlia su Facebook: "Guidaci nel cammino" - "Mamma eri troppo giovane per morire... non dovevi lasciarci così. Tu sai che ti abbiamo voluto sempre bene e sarai sempre nei nostri cuori, nei nostri pensieri e so che ci proteggerai da lassù e sotto forma di angelo verrai ad abbracciarci e a darci la buona notte e a guidarci nel nostro cammino". E' il saluto postato sulla sua pagina Facebook dalla figlia quindicenne di Patricia Mendoza. "Mamma ti amiamo con tutto il cuore e tu questo lo sai... che Dio ti protegga".