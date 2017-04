Velletri, è in coma il bambino di due anni caduto in un pozzo profondo 8 metri

Rimangono gravissime le condizioni del bimbo di due anni caduto in un pozzo di otto metri sabato sera a Velletri (Roma). Il piccolo è ricoverato al Bambino Gesù di Roma. Il piccolo stava giocando in giardino quando, approfittando di un momento di distrazione della mamma e del nonno, si sarebbe avvicinato al pozzo recintato, cadendovi dentro. Il nonno si è calato per recuperarlo e il bimbo è stato tirato fuori. Indagano i carabinieri di Velletri.