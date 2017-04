Vigili salvano bimbo di due anni caduto in un pozzo: è grave

Un bambino di due anni caduto in un pozzo è stato salvato dai Vigili del Fuoco, che sono riusciti ad estrarlo. L'incidente è avvenuto a Velletri, in provincia di Roma. Il piccolo, per cause ancora da accertare, era finito in un pozzo profondo nove metri. Le condizioni del piccolo sono però molto gravi. Per molto tempo è rimasto immerso nell'acqua ed è stato ricoverato in codice rosso.