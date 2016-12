Tassista violentata, 30enne confessa

Il 30enne riconosciuto da un altro tassista - Il 30enne, ora trasferito in stato di fermo nel carcere di Regina Coeli con l'accusa di violenza sessuale e rapina, è stato identificato grazie a una serie di segnalazioni, tra cui quella di un tassista che lo ha riconosciuto nel cliente che pochi giorni fa aveva accompagno nella stessa zona di Ponte Galeria dove è avvenuto lo stupro e dove vive il nonno di Borgese. Arrivati davanti all'abitazione, l'uomo aveva spiegato al tassista di non avere i soldi per pagare la corsa, ma, a garanzia del futuro pagamento, aveva fornito il numero del suo cellulare.



Numero su cui gli inquirenti hanno fatto verifiche risalendo all'identità di Borgese. E sempre grazie al numero di cellulare e alle celle agganciate, gli investigatori sono riusciti a bloccare nel pomeriggio di domenica il 30enne in zona Pineta Sacchetti, alla periferia di Roma.



Il 30enne: "E' stato un raptus" - A incastrare Borgese, che di lavoro fa il cameriere ed è separato con una figlia di sette anni, anche il riconoscimento fotografico fatto dalla vittima dello stupro. In base a quanto filtra, il responsabile della violenza è apparso prostrato ma non pentito di quanto avvenuto. "La sua - spiegano gli inquirenti - è stata una confessione piena e dettagliata". Borgese avrebbe detto di aver agito in preda "a un raptus".



Lo stupro e la caccia all'uomo - Si chiude, quindi, in poco più di 48 ore, una vera e propria caccia all'uomo iniziata subito dopo la denuncia di stupro da parte della donna. Una drammatica vicenda iniziata venerdì mattina intorno alle 7 nei pressi dell'Hotel Ergife. La donna aveva fatto salire a bordo del taxi Borgese che, dopo una serie di cambi di tragitto, l'ha diretta in una stradina in aperta campagna, nella zona di Ponte Galeria, dove si è consumata la violenza. Al momento di pagare, l'uomo l'ha stordita con un pugno in faccia, ha abusato di lei costringendola ad un rapporto orale e l'ha rapinata di 80 euro di incasso. Poi si è dato alla fuga a piedi. Un fuga terminata nel primo pomeriggio di domenica.