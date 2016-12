8 maggio 2015 Roma, tassista 43enne violentata e rapinata da un cliente L'uomo si è fatto accompagnare in una stradina di campagna, dove ha minacciato la donna con un coltello costringendola a un rapporto orale Tweet google 0 Invia ad un amico

17:19 - Una tassista 43enne è stata violentata e rapinata da un cliente a Roma, nel quartiere Aurelio. Come ha raccontato la donna alla polizia, intorno alle 7 di venerdì mattina l'uomo le ha chiesto di essere accompagnato in una strada di campagna a Ponte Galeria. Qui ha tirato fuori un coltello e poi l'ha costretta a un rapporto orale. Dopo aver rubato l'incasso del turno di notte, è scappato.

Il drammatico racconto della donna - La vittima è una tassista della cooperativa taxi 3570. La donna ha contattato la polizia intorno alle 7.30 e agli investigatori ha raccontato che il cliente aveva preso il taxi in strada nei pressi dell'Hotel Ergife, in via Aurelia e, dopo averla condotta in una strada sterrata, l'ha prima colpita con un pugno al volto poi derubata e costretta ad avere un rapporto orale con lui. L'aggressore si sarebbe poi dileguato scappando a piedi nei campi. La vittima è stata prima portata all'ospedale Grassi di Ostia e poi trasferita al san Camillo per le cure e gli accertamenti. L'aggressore, non ancora identificato, avrebbe all'incirca 30 anni e parlerebbe con un forte accento romano.



Ricerche anche con un elicottero - Dopo la denuncia è scattata una vasta battuta di ricerche della polizia, anche con l'ausilio dell'elicottero. L'aggressore ha prima fatto fare alla tassista dei giri a vuoto per poi farla svoltare in una strada sterrata dove è avvenuta l'aggressione. Un racconto che, dai riscontri effettuati, sembrerebbe attendibile a chi indaga sulla vicenda.



Il sindaco Marino: siamo vicini alla donna - "L'amministrazione capitolina si è attivata per assicurare il massimo sostegno e assistenza alla donna vittima di violenza. Il sindaco di Roma Ignazio Marino, appresa la notizia, ha contattato il presidente della cooperativa 3570, Loreno Bittarelli, cui ha chiesto di rappresentare alla donna la vicinanza e la solidarietà di tutta la città di Roma". Lo si legge in una nota del Campidoglio.