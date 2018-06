Roma, rapita in strada e abusata: "è caccia al branco dei bengalesi"

Notte dell'orrore, giovedì, per una 44enne caricata a forza su una Panda rossa da due stranieri, probabilmente bengalesi, mentre, all'una di notte, attendeva il bus alla fermata di Rebibbia, a Roma. Sotto la minaccia di un coltello la donna è stata portata in una zona isolata nei pressi del casello A1 di Guidonia: qui ha subito violenza dai due sequestratori e da altre due persone. La procura di Tivoli indaga per stupro di gruppo ed è caccia al branco, come riporta Il Messaggero. Al vaglio le telecamere per individuare la targa della vettura e i responsabili della violenza.