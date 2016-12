Roma, l'appello social di Gassmann: "Armiamoci di scopa e ripuliamo la città"

Quella prima pagina del New York Times con i cumuli di rifiuti per le strade della Capitale ha lasciato l'amaro in bocca a tutti. E Alessandro Gassmann ha lanciato il suo appello via social network ai romani: "Roma sono io. Armiamoci di scopa, raccoglitore e busta per la mondezza e ripuliamo ognuno il proprio angoletto della città". Una proposta, quella dell'attore, che ha raccolto molti applausi ma anche qualche critica.