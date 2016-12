Roma, il degrado della Città eterna finisce in prima pagina sul New York Times

"Sono stato aggressivo fin dall'inizio, in modo clinic" - dichiara il primo cittadino alla corrispondente -. Abbiamo portato le regole: la cosa più importante per me è amministrare la città in modo trasparente e onesto e non mi importa nulla di quali fossero gli accordi politici in vigore prima del mio arrivo".



Nel servizio vengono elencati i tanti problemi che affliggono Roma, dai parchi incolti agli scioperi selvaggi fino alle inchieste di "Mafia Capitale".



Tre titoli per un servizio - Il New York Times ha scelto tre diversi titoli per presentare la storia. Sull'edizione cartacea dell'International New York Times, in vendita in Europa, si legge: "Un sindaco virtuoso contro i vizi di Roma". Sull'edizione cartacea pubblicata negli Usa: "Il sindaco è onesto, ma è abbastanza per fermare il declino della Città eterna?". E infine, sull'edizione online, il titolo è invece: "I romani hanno poca fede nel sindaco mentre la loro antica città degrada".