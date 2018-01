Rifiuti Roma, l'Abruzzo: "Valutiamo aiuto, ma la Raggi ammetta i suoi errori"

E' ancora emergenza rifiuti a Roma . L'Ama per tamponare la situazione aveva chiesto (e ottenuto) il soccorso dell'Emilia Romagna, ma poi dai vertici M5s era arrivato l'altolà. Ora spetta all'Abruzzo decidere se aiutare o meno la Capitale. "Vogliamo che venga riconosciuta l'emergenza e che ci dicano per quanto tempo dovremmo fornire ulteriore aiuto", dice il governatore Luciano D'Alfonso. "Il sindaco Raggi ammetta i suoi errori", aggiunge.

"Stiamo parlando della Capitale, serve una condotta istituzionale, non una condotta fatta di fesserie. Se c'è un problema, non va ridimensionato", prosegue D'Alfonso intervistato da Il Messaggero. "Finora - sottolinea - abbiamo avuti contatti solo con l'Ama, ma dal versante politico non si è fatto sentire nessuno".



"Chiederemo al Campidoglio di spedirci un report sulla situazione dell'immondizia", aggiunge il governatore. "Anche perché - ricorda - l'Abruzzo già da tempo accoglie i rifiuti di Roma. Se dovessimo intervenire di nuovo si tratterebbe di una quota aggiuntiva, che andrebbe adeguatamente motivata".