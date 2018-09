Pedofilia, cardinale O'Malley: "Per la Chiesa è la priorità"

"Portare la voce delle vittime di pedofilia ai vertici della Chiesa è cruciale per far capire quanto sia importante dare delle risposte in maniera rapida e corretta a ogni abuso". Lo dice a Vatican News il cardinale Sean Patrick O'Malley, presidente della Pontificia commissione per la tutela dei minori. "Se la Chiesa si dimostra incapace di rispondere con tutto il cuore e di fare di questo tema una priorità, tutte le nostre attività ne risentiranno".