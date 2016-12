Papa: prego per il bene dell'Italia

"Rivolgo a lei signor Presidente e al diletto popolo italiano una speciale preghiera per la concordia e per il bene dell'intera nazione, sulla quale imparto una speciale benedizione apostolica". E questo il testo del telegramma inviato da Papa Francesco,al rientro dal suo viaggio a Sarajevo, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "In Bosnia ed Erzegovina mi sono recato come pellegrino di pace", ha ricordato il Pontefice.