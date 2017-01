Papa Francesco: "Dopo Lampedusa ho capito che dovevo viaggiare"

"Il dramma di Lampedusa mi ha fatto sentire il dovere di mettermi in viaggio , era importante andare". Papa Francesco racconta a La Stampa le sue missioni nel mondo. "Non mi piaceva spostarmi, ora so che devo andare, è faticoso, ma per quelle testimonianze, quei sorrisi, ne vale la pena". Nell'Ue si è recato finora solo la Grecia dai profughi a Lesbo. "Ho preferito privilegiare chi ha bisogno d'aiuto", spiega.

Il Papa racconta le sue emozioni e i suoi ricordi, e le impressioni dall'incontro con tanta gente. E poi il capitolo sicurezza: "Non temo per me, bisogna fidarsi e affidarsi, ho detto fin dall'inizio che avrei viaggiato soltanto se mi fosse stato sempre possibile il contatto con le persone".



Tra i ricordi Francesco cita "l'entusiasmo dei giovani a Rio de Janeiro e, sempre a Rio, quel bambino che riuscendo a intrufolarsi ha salito le scale di corsa e mi ha abbracciato. Ricordo la gente accorsa al santuario di Madhu, nel nord dello Sri Lanka dove ad accogliermi - prosegue - ho trovato, oltre ai cristiani, anche i musulmani e gli indù, un luogo dove i pellegrini arrivano come membri di un'unica famiglia. O l'accoglienza nelle Filippine".



Le trasferte internazionali "sono pesanti. Ma porto sempre con me volti, sorrisi, testimonianze, immagini, esperienze. Una ricchezza inimmaginabile, che mi fa sempre dire: ne è valsa la pena", racconta il pontefice, che spiega di non aver cambiato molto nell'agenda già consolidata dei viaggi papali. "Ho cercato di eliminare del tutto i pranzi di rappresentanza. Non ho nulla contro lo stare a tavola in compagnia. Ma se l'agenda del viaggio, come accade quasi sempre, è già pienissima di appuntamenti, preferisco mangiare in modo semplice e in poco tempo".



L'intervista del Pontefice è una parte del libro del giornalista Andrea Tornielli che racconta i viaggi internazionali di Francesco, in uscita nelle librerie nei prossimi giorni.