Migranti sgomberati a Roma, scontri con la polizia: 13 rifugiati feriti

Un agente in un video: "Se tirano qualcosa spaccategli un braccio" - "Devono sparire, se tirano qualcosa spaccategli un braccio". E' la frase pronunciata, in un video pubblicato su Fanpage.it, da un funzionario della polizia mentre rincorreva i migranti sgomberati da piazza Indipendenza a Roma. Una mattina di guerriglia iniziata alle prime luci dell'alba e terminata verso le 14 con la polizia che ha rincorso i rifugiati fino a piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, facendoli disperdere.



Questura indaga su frase - La Questura di Roma ha poi comunicato di avere aperto "una formale inchiesta dopo la visione dei filmati pubblicati su alcuni siti che riportano una frase di un operatore che invita ad usare metodi violenti in caso di lancio di sassi". Lo rende noto in un comunicato in cui si precisa che "nelle successive contro manifestazioni le unità impiegate in quel contesto non sono state ulteriormente utilizzate nel servizio di ordine pubblico".



Il racconto di una donna: "Manganelli e sveglia con gli idranti" - Una delle donne sgomberate racconta: "Siamo stati svegliati con l'acqua degli idranti. Hanno preso alcune di noi per i capelli colpendole anche con i manganelli. E' assurdo: siamo rifugiati politici, abbiamo i documenti in regola". Un'altra aggiunge che una sua compagna "è stata colpita con un manganello e sta andando in ospedale. Anch'io ho dei segni sul fianco. Non è giusto. Abbiamo dormito per strada per cinque notti. Vogliamo solo una casa. Questo è uno stato accogliente? No, è un Paese fascista".



La soluzione offerta dal Comune di Roma e il rifiuto - Mercoledì si era tenuto un vertice in Prefettura per trovare un alloggio alternativo per i migranti. Il Comune aveva offerto posti letto in zona Torre Maura e Boccea, ma la soluzione offerta sarebbe stata rifiutata.