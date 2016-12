Marino torna medico e soccorre due passeggeri sul volo per gli Stati Uniti

Dopo le polemiche per le sue vacanze americane durante il caso Casamonica e il ritorno negli Usa per seguire il Papa, il sindaco di Roma, Ignazio Marino, proprio mentre era in viaggio verso gli States ha soccorso due passeggeri a bordo del volo Roma-New York. Per due volte "hanno chiesto di un medico e sono intervenuto - ha raccontato Marino - Alla fine ho detto al capitano che la prossima volta mi dovrà far viaggiare gratis".