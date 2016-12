Dossier Gabrielli: "Campidoglio ancora inquinato, dirigenti ostacolano pulizia"

Nelle 54 pagine della relazione, riporta Il Messaggero, Gabrielli prende in considerazione un breve ma "intenso periodo di attività" svolto dagli 007 di Palazzo Valentini, coordinati dal viceprefetto Clara Vaccaro, ora subcommissario e quindi braccio destro di Francesco Paolo Tronca. Un lavoro incominciato il 7 settembre e concluso il 30 ottobre, ultimo giorno da sindaco di Ignazio Marino.



Lo screening di Gabrielli non è potuto andare in profondità per via della caduta di Marino, ma si è limitato agli ambiti maggiormente infiltrati dal malaffare (verde, sociale, patrimonio e case). Il prefetto salva il lavoro svolta dall'ex assessora alla Legalità Alfonso Sabella ma emerge "una generale difficoltà di coordinamento tra gli uffici e di prontezza nella risposta a sollecitazioni urgenti".



Gabrielli scrive che, "nonostante alcuni notevoli risultati ottenuti", rimangono "profili di incertezza e incompletezza" per le delibere in odor di Mafia Capitale che non sono state annullate e per la "ricollocazione del personale a vario titolo coinvolto" (circa 3 dirigenti su 18). Nel 2015, poi, la giunta ha continuato a fare debiti fuori bilancio per 250 milioni di euro.