Delitto del finto prete, 6 arresti

Sei persone sono state arrestate dai carabinieri per l'omicidio del finto prete trovato morto il 9 febbraio, con mani e piedi legati e la testa avvolta da una fascia, nella sua abitazione di Monte San Biagio, in provincia di Latina. In manette sono finiti i quattro esecutori materiali, il mandante e l'organizzatore. Per gli investigatori si tratta di una rapina finita male e pianificata da uno degli arrestati a cui la vittima aveva prestato dei soldi.