Investì un dodicenne sulle strisce: arrestata

foto Ansa Correlati Dodicenne travolto, preso il pirata

Schianto di Torino, presi i pirati della strada 12:20 - Investì un dodicenne sulle strisce pedonali a Roma, nel quartiere Primavalle, il 19 aprile. Oggi è finita agli arrestati domiciliari una donna, dopo aver ammesso che c'era lei alla guida dell'auto che quel giorno travolse il ragazzino. Per quell'incidente era stato fermato il compagno della donna, che non voleva farle perdere l'affidamento del figlio. Ma alla fine lei è crollata e ha confessato. - Investì un dodicenne sulle strisce pedonali a Roma, nel quartiere Primavalle, il 19 aprile. Oggi è finita agli arrestati domiciliari una donna, dopo aver ammesso che c'era lei alla guida dell'auto che quel giorno travolse il ragazzino. Per quell'incidente era stato fermato il compagno della donna, che non voleva farle perdere l'affidamento del figlio. Ma alla fine lei è crollata e ha confessato.

Ad arrestare la vera responsabile sono stati gli agenti del commissariato di zona dopo la svolta nelle indagini. In un primo momento era dunque stato ritenuto responsabile il compagno della donna, che era stato fermato il giorno dopo l'incidente dopo essersi autoaccusato proprio per evitare che le fosse tolto l'affidamento del figlio.



In realtà alla guida c'era la donna, che non ha potuto evitare la colluttazione con il ragazizna per la capacità motoria e il livello di attenzione alterati dall'assunzione di farmaci. La donna inoltre, che ha precedenti per rapina, non indossava il tutore al braccio che avrebbe dovuto portare in seguito a un recente incidente.