02:00 - Uno sciopero degli addetti ai caselli ha provocato rallentamenti alla barriera autostradale di Roma Est in ingresso verso la Capitale. Non tutti i varchi erano aperti e numerosi mezzi si sono incolonnati. Ci sono stati anche momenti di tensione tra gli automobilisti. La Polstrada è intervenuta sul posto per cercare di riportare la calma e regolare gli ingressi.