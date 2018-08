Isola del Giglio, affonda yacht del giornalista sportivo Guido Meda

Brutta avventura per Guido Meda , voce e volto della MotoGP e vicedirettore di Sky Sport. Il giornalista si trovava a bordo di uno yacht al largo dell'Isola del Giglio insieme ad altre otto persone, tra cui cinque bambini. Una burrasca improvvisa ha colto di sorpresa i navigatori e velocemente ha fatto affondare la barca, fortunatamente senza nessuna conseguenza per i vacanzieri.

"E' arrivata una tempesta, rapidamente, eravamo in mezzo - ha raccontato Meda a La Nazione - . Brutta, bruttissima disavventura. Ci siamo trovati in mezzo e purtroppo la barca è andata giù. Dico solo che per fortuna siamo tutti salvi e questo è ciò che conta davvero". Il giornalista ha poi ringraziato tramite i social network chi da riva ha visto lo yacht affondare e ha chiamato in tempo i soccorsi. "Vorrei conoscere le quattro persone mandate da un angelo custode", ha scritto su Twitter.



Il maltempo ha provocato danni anche a due piccole navi da crociera con a bordo complessivamente circa 400 persone. Le imbarcazioni avevano tentato di lasciare il porto ma hanno subito danni a causa delle onde. Grande spavento tra i passeggeri ma nessun ferito.